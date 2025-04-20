Кого Росія просить віддати першими під час обмінів полоненими: відповідь ГУР

"Кого вони хочуть бачити в першу чергу? Ну, списки різні. Ми можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", по поверненню їхньому справді наполегливо працюють.Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх", - сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону понад 5 тисяч громадян та понад 500 осіб - поза обмінами. Загалом відбулося 63 операції з обмінів полоненими.

"Можу сказати, що вже готують наступні операції з повернення наших громадян", - заявив військовий.