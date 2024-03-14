Кого налоговая будет проверять в первую очередь: в Раде назвали группы риска среди торговцев
Государственная налоговая служба будет проверять предпринимателей, установивших Регистраторы расчетных операций (РРО). Есть несколько групп риска.
Об этом заявил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
"Плательщикам налогов - торговцам будет интересно узнать, а к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять на соблюдение закона о применении РРО", - написал он.
По его данным, критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности таковы, но не исключительно:
Во-первых, это незначительные выручки предприятия. Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. гривен для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли и не менее 40,0 тыс. гривен в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза), сообщил Гетманцев.
Во-вторых, это субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО при этом декларируют нулевые выручки, а также, например, по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%), рассказал глава финансового комитета.
Во-вторых, имеют риски в оформлении наемных работников. "Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте", - сообщил депутат от "Слуги народа".
Возврат проверок и штрафов
Напомним, Верховная рада приняла правительственный закон о возврате довоенной системы налогов с 1 августа 2023 года, предусматривающий отмену 2% налога для ФОПов и возврат 5%.
С 1 августа 2023 разрешаются проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
С 1 октября возвращена ответственность за нарушения в сфере применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).
Государственная налоговая служба проверяет использование РРО предпринимателями и штрафует при выявлении нарушений. Штраф накладывают на каждую транзакцию без фискализации. Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений.
- Первое нарушение: 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями;
- Второе и следующие нарушения: 150% от суммы продаж товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями.