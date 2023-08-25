Кого можуть відразу відправити на фронт після вручення повістки: пояснення юриста

Як розподіляють військових за фахом та коли відправляють на фронт

Ті, хто не має військового досвіду, повинні спершу пройти навчання, зауважує Катерина Аніщенко. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частіше траплялися випадки, коли хлопців відправляли на фронт без навчання. Але зараз всі, хто мобілізується незалежності від війку, його проходять.

Але треба враховувати, що термін навчання може бути короткий: від трьох до семи днів.

"Візьміть до уваги, що навчання скоріш за все не буде тривати 2-3 місяці. Як показує практика і моє спілкування з нашими захисниками, зараз в лавах ЗСУ найбільше не вистачає піхоти, артилерії. І ті хлопці, які не мають військового досвіду, найчастіше проходять навчання на піхотинців та артилеристів та будуть відправлені на службу залежно від частини, до якої вони були розподілені військкоматом", – пояснює фахівець.

Фото: Якщо ви маєте спеціальність, де можете бути корисними, про це треба говорити відповідальним особам відразу, радить юрист (Getty Images)

А якщо людина в цивільному житті мала хороші навички, скажімо, володіння дроном, і хоче бути корисною саме в цій діяльності? За словами юристки, після вручення повістки хлопці проходять військово-лікарську комісію, після чого відбувається розподіл.

"Тому я раджу вести діалог про ту чи іншу спеціалізацію із самого початку. Треба проінформувати воєнкома, що у вас є такі навички, де ви могли б бути корисними. Мені відомі випадки, коли айтішники у цивільному житті зараз на фронті керують дронами, бо мали такий досвід. І про це треба говорити. Якщо вас вже розподілили не туди, куди ви хотіли б, ви все одно маєте право спілкуватися зі своїм командиром", – каже вона.

Але під час воєнного стану все залежить від рішення командира. Якщо у підрозділі не вистачає саме піхотинців, а у військовослужбовця є навички керування дроном, то він скоріш за все буде саме піхотинцем, пояснює юрист.

"У нас війна, діє воєнний стан, і не вистачає військовослужбовців. Також треба розуміти, що тим, хто знаходиться на фронті вже довго, вкрай потрібно відпочити", – звертає увагу Катерина Аніщенко.