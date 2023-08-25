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Кого могут сразу отправить на фронт после вручения повестки: объяснение юриста

Фото: Мобилизация в Украине 2023 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Вручение повестки не обязательно означает немедленную отправку на фронт. Ведь повестки бывают разных видов: для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии и другие.

Как происходит раздел военнослужащих после мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины, в комментарии РБК-Украина рассказала Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании Riyako&Partners.

Как распределяют военных по специальности и отправляют на фронт

Те, кто не имеет военного опыта, должны сначала пройти обучение, отмечает Екатерина Анищенко. До полномасштабного вторжения РФ в Украину чаще случались случаи, когда ребят отправляли на фронт без обучения. Но сейчас все, кто мобилизует независимость от ресничек, его проходят.

Но надо учитывать, что срок обучения может быть короткий: от трех до семи дней.

"Примите во внимание, что обучение, скорее всего, не будет длиться 2-3 месяца. Как показывает практика и мое общение с нашими защитниками, сейчас в рядах ВСУ больше не хватает пехоты, артиллерии. И те ребята, которые не имеют военного опыта, чаще всего проходят обучение на пехотинцев и артиллеристов и будут отправлены на службу в зависимости от части, в которую они были распределены военкоматом", – объясняет специалист.

Фото: Если у вас есть специальность, где вы можете быть полезны, об этом нужно говорить ответственным лицам сразу, советует юрист (Getty Images)

А если человек в гражданской жизни имел хорошие навыки, скажем, владения дроном, и хочет быть полезным именно в этой деятельности? По словам юристки, после вручения повестки ребята проходят военно-врачебную комиссию, после чего происходит распределение.

"Поэтому я советую вести диалог о той или иной специализации с самого начала. Надо проинформировать военкома, что у вас есть такие навыки, где вы могли бы быть полезными. Мне известны случаи, когда айтишники в гражданской жизни сейчас на фронте управляют дронами, потому что имели такой опыт. И об этом надо говорить. Если вас уже распределили не туда, куда бы вы хотели, вы все равно имеете право общаться со своим командиром", – говорит она.

Но во время военного положения все зависит от решения командира. Если в подразделении не хватает именно пехотинцев, а у военнослужащего есть навыки управления дроном, то он, скорее всего, будет именно пехотинцем, поясняет юрист.

"У нас война, действует военное положение, и не хватает военнослужащих. Также очень важно понимать, что находящимся на фронте уже долго крайне необходимо отдохнуть", – обращает внимание Екатерина Анищенко.

Отметим, повестки в Украине во время всеобщей мобилизации могут вручать практически где угодно. Но только в тех местах, куда сотрудники военкоматов имеют беспрепятственный доступ. Юрист рассказал РБК-Украина, где точно не могут вручить повестку.

Ранее стало известно, какие данные нужно проверить в повестке во время вручения и в каких случаях ее можно не брать.

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