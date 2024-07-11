З якого місяця нарахують субсидію, якщо подати заяву у липні

У липні українці отримують житлову субсидію, яка призначається на неопалювальний сезон. Деяким категоріям домогосподарств для цього треба подати заяву.
РБК-Україна розповідає, як звернутися для призначення субсидії та з якого місяця будуть нарахування.
Українцям, які отримували житлову субсидію на сплату житлово-комунальних послуг за опалювальний період, перепризначать її автоматично. Звернутися до Пенсійного фонду України треба лише за умови, якщо змінився майновий стан чи склад домогосподарства.
Але окремим одержувачам субсидій та пільг потрібно звернутись до органу ПФУ із відповідною заявою та документами.
За призначенням субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) потрібно звертатися, якщо:
Тим, хто подав заяву на субсидію на неопалювальний період у травні та червні, її призначили з 1 травня. Тим, хто подає заяву після 1 липня, субсидію чи пільгу призначать із місяця звернення.
Фото: Оформлення заяви (ілюстративне gettyimages.com)
Ті, хто претендують на призначення субсидії, можуть подати спрощене звернення. Тоді Пенсійний фонд України заяву і декларацію оформить на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах.
Подати повний пакет документів (заяву та декларацію) або спрощене звернення можна кількома способами:
Фото: Для призначення субсидії можна подати спрощене звернення (freepik.com)
Відмовити в отриманні субсидії можуть у таких випадках:
Рішення про відмову в призначенні субсидії приймає Пенсійний фонд.
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При підготовці матеріалу використана інформація з сайтів Пенсійного Фонду України та Міністерства соціальної політики України.