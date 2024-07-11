З якого місяця нарахують субсидію, якщо подати заяву у липні

Хто має звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний період

Українцям, які отримували житлову субсидію на сплату житлово-комунальних послуг за опалювальний період, перепризначать її автоматично. Звернутися до Пенсійного фонду України треба лише за умови, якщо змінився майновий стан чи склад домогосподарства.

Але окремим одержувачам субсидій та пільг потрібно звернутись до органу ПФУ із відповідною заявою та документами.

За призначенням субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) потрібно звертатися, якщо:

в опалювальному періоді субсидію не отримували;

заявник орендує житлове приміщення та сплачуєте за нього житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є ВПО;

у домогосподарстві фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

домогосподарство хоче отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива;

станом на 24 лютого 2022 року одержувачів проживали або досі проживають на ТОТ або території активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії або пільги.

Тим, хто подав заяву на субсидію на неопалювальний період у травні та червні, її призначили з 1 травня. Тим, хто подає заяву після 1 липня, субсидію чи пільгу призначать із місяця звернення.

Фото: Оформлення заяви (ілюстративне gettyimages.com)

Як подати звернення на призначення субсидії

Ті, хто претендують на призначення субсидії, можуть подати спрощене звернення. Тоді Пенсійний фонд України заяву і декларацію оформить на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах.

Подати повний пакет документів (заяву та декларацію) або спрощене звернення можна кількома способами:

через портал електронних послуг. Там слід обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через портал Дія (у пошуку треба ввести "Заява на субсидію");

поштою або під час візиту до одного із сервісних центрів Пенсійного фонду України;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Фото: Для призначення субсидії можна подати спрощене звернення (freepik.com)

Кому відмовляють у призначенні субсидії

Відмовити в отриманні субсидії можуть у таких випадках:

є заборгованість від 680 грн за комунальні послуги терміном три місяці і більше;

коли повнолітній член домогосподарства не навчається і не працює, й не стоїть на обліку як безробітний;

якщо площа квартири становить понад 130 кв. м, а площа будинку – понад 230 кв. м (крім багатодітних сімей);

наявність транспортного засобу, випущеного менше 5 років тому, або двох чи більше транспортних засобів, випущених менше 15 років;

якщо у когось із домогосподарства є депозит на суму 100 тисяч гривень і більше;

якщо упродовж року хтось із членів домогосподарства робив покупку на суму понад 50 тисяч гривень (крім витрат на лікування та купівлі валюти).

Рішення про відмову в призначенні субсидії приймає Пенсійний фонд.