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С какого месяца начислят субсидию, если подать заявление в июле

Фото: Счета за коммунальные услуги (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В июле украинцы получают жилищную субсидию, которая назначается на неотапливаемый сезон. Некоторым категориям домохозяйств для этого нужно подать заявление.

РБК-Украина рассказывает, как обратиться для назначения субсидии и с какого месяца будут начисления.

Кто должен обратиться за назначением субсидии на неотапливаемый период

Украинцам, получавшим жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг за отопительный период, переназначат ее автоматически. Обратиться в Пенсионный фонд Украины нужно только при условии, что изменилось имущественное положение или состав домохозяйства.

Но отдельным получателям субсидий и льгот нужно обратиться в орган ПФУ с соответствующим заявлением и документами.

За назначением субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) нужно обращаться, если:

  • в отопительном периоде субсидию не получали;
  • заявитель арендует жилого помещения и оплачиваете его жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть ВПЛ;
  • в домохозяйстве фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;
  • домохозяйство хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива;
  • по состоянию на 24 февраля 2022 года получатели проживали или до сих пор проживают на ТОТ или территории активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы.

Тем, кто подал заявление на субсидию на неотапливаемый период в мае и июне, ее назначили с 1 мая. Тем, кто подает заявление после 1 июля, субсидию или льготу назначат с месяца обращения.

Фото: Оформление заявления (иллюстративное gettyimages.com)

Как подать обращение на назначение субсидии

Те, кто претендует на назначение субсидии, могут подать упрощенное обращение. Тогда Пенсионный фонд Украины заявление и декларацию оформит на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.

Представить полный пакет документов (заявление и декларацию) или упрощенное обращение можно несколькими способами:

  • через портал электронных услуг. Там следует выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Для заполнения заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
  • через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • через портал Дія (в поиске нужно ввести "Заявление на субсидию");
  • по почте или во время визита в один из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;
  • в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Фото: Для назначения субсидии можно подать упрощенное обращение (freepik.com)

Кому отказывают в назначении субсидии

Отказать в получении субсидии могут в следующих случаях:

  • есть задолженность от 680 грн за коммунальные услуги сроком на три месяца и более;
  • когда совершеннолетний член домохозяйства не учится и не работает, и не состоит на учете как безработный;
  • если площадь квартиры составляет более 130 кв. м, а площадь дома – более 230 кв. м (кроме многодетных семей);
  • наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад или двух или более транспортных средств, выпущенных менее 15 лет;
  • если у кого-то из домохозяйства есть депозит на сумму 100 тысяч гривен и больше;
  • если в течение года кто-то из членов домохозяйства совершал покупку на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение и покупку валюты).

Решение об отказе в назначении субсидии принимает Пенсионный фонд.

Напомним, мы писали, могут ли забрать субсидию во время войны.

Также мы сообщали, как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии.

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При подготовке материала использована информация с сайтов Пенсионного фонда и Министерства социальной политики Украины.

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