С какого месяца начислят субсидию, если подать заявление в июле

В июле украинцы получают жилищную субсидию, которая назначается на неотапливаемый сезон. Некоторым категориям домохозяйств для этого нужно подать заявление.
РБК-Украина рассказывает, как обратиться для назначения субсидии и с какого месяца будут начисления.
Украинцам, получавшим жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг за отопительный период, переназначат ее автоматически. Обратиться в Пенсионный фонд Украины нужно только при условии, что изменилось имущественное положение или состав домохозяйства.
Но отдельным получателям субсидий и льгот нужно обратиться в орган ПФУ с соответствующим заявлением и документами.
За назначением субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) нужно обращаться, если:
Тем, кто подал заявление на субсидию на неотапливаемый период в мае и июне, ее назначили с 1 мая. Тем, кто подает заявление после 1 июля, субсидию или льготу назначат с месяца обращения.
Фото: Оформление заявления (иллюстративное gettyimages.com)
Те, кто претендует на назначение субсидии, могут подать упрощенное обращение. Тогда Пенсионный фонд Украины заявление и декларацию оформит на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.
Представить полный пакет документов (заявление и декларацию) или упрощенное обращение можно несколькими способами:
Фото: Для назначения субсидии можно подать упрощенное обращение (freepik.com)
Отказать в получении субсидии могут в следующих случаях:
Решение об отказе в назначении субсидии принимает Пенсионный фонд.
Напомним, мы писали, могут ли забрать субсидию во время войны.
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При подготовке материала использована информация с сайтов Пенсионного фонда и Министерства социальной политики Украины.