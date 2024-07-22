Кого Гарріс висуне на посаду віце-президента: Reuters назвав можливих кандидатів
Віцепрезидентці США Камалі Гарріс необхідно негайно ухвалити важливе рішення, а саме обрати свого кандидата у віцепрезиденти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами людей, знайомих із перебігом внутрішньополітичних дискусій, наразі обговорюють кілька кандидатур на посаду віцепрезидента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.
Серед претендентів:
Губернатор-демократ Кентуккі Енді Бешир. Він успішно будує кар'єру в республіканському штаті, який 2020 року підтримав Дональда Трампа. Він пишається своїми досягненнями у створенні робочих місць, підтримці освіти та охорони здоров'я. Як губернатор, він наклав вето на закони про заборону абортів і гендерно-заохочувальну допомогу для трансгендерної молоді, хоча вето було подолано республіканським законодавчим органом.
Міністр транспорту США Піт Баттіджиг. Він завоював підтримку виборців Демократичної партії у 2020 році, перемігши на перших зборах виборців в Айові. Спочатку він змагався з Байденом і Гарріс, але потім підтримав Байдена і увійшов до його кабінету 2021 року. Колишній мер Саут-Бенда також має значний вплив у ключовому для демократів штаті Мічиган.
Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заслужив похвалу демократів за увагу до економічного розвитку і високі рейтинги схвалення в політично конкурентному штаті, який голосував за Дональда Трампа в 2016 і 2020 роках.
Сенатор США Марк Келлі, відомий своїм поміркованим підходом у штаті, де традиційно перемагають республіканці, користується підтримкою Демократичної партії. Колишній капітан ВМС і астронавт, він також є чоловіком Габріель Гіффордс, важко пораненої у стрілянині 2011 року. Насильство із застосуванням вогнепальної зброї є ключовим питанням передвиборчої кампанії демократів.
Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро вступив на посаду рік тому і вже вважається висхідною зіркою Демократичної партії. З юридичною освітою та досвідом роботи генеральним прокурором, він має успішний досвід боротьби з республіканцями. Демократи вважають його ключовим для перемоги на виборах у листопаді.
Мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер активно підтримує передвиборчу кампанію Байдена, використовуючи свої фінансові ресурси від готелів Hyatt. Він також допомагає провести Демократичну національну конвенцію в Чикаго наступного місяця. Хоча Іллінойс схиляється до демократів, Вісконсин залишається важливим призом на виборах 2024 року.
Губернаторка Гретхен Вітмер зарекомендувала себе в Мічигані, спираючись на прямий підхід і нагальні проблеми. У 2020 році її розглядали як кандидата на посаду віцепрезидента, перш ніж Байден вибрав Гарріс. Вітмер активно підтримувала Байдена в його переобранні.
Квиток Гарріс-Вітмер став би першим жіночим квитком у великій політичній партії США, що може зіграти ключову роль у виборах, де питання репродуктивних прав важливі.
Байден вийшов із президентських перегонів
Напередодні ввечері американський президент Джо Байден оголосив, що не балотуватиметься на другий президентський термін. У своєму зверненні він запропонував як кандидат на посаду президента віцепрезидента Камалу Харріс.
Попри заклики деяких республіканців до відставки Байдена, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден залишиться на посаді до завершення терміну.
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