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Кого Харрис выдвинет на пост вице-президента: Reuters назвал возможных кандидатов

Понедельник 22 июля 2024 10:48
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Кого Харрис выдвинет на пост вице-президента: Reuters назвал возможных кандидатов Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президенту США Камале Харрис необходимо немедленно принять важное решение, а именно выбрать своего кандидата в вице-президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам людей, знакомых с ходом внутриполитических дискуссий, на данный момент обсуждается несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

Среди претендентов:

Губернатор-демократ Кентукки Энди Бешир. Он успешно строит карьеру в республиканском штате, который в 2020 году поддержал Дональда Трампа. Он гордится своими достижениями в создании рабочих мест, поддержке образования и здравоохранения. Как губернатор, он наложил вето на законы о запрете абортов и гендерно-утверждающей помощи для трансгендерных молодежи, хотя вето было преодолено республиканским законодательным органом.

Министр транспорта США Пит Баттиджиг. Он завоевал поддержку избирателей Демократической партии в 2020 году, победив на первом собрании избирателей в Айове. Сначала он соперничал с Байденом и Харрис, но затем поддержал Байдена и вошел в его кабинет в 2021 году. Бывший мэр Саут-Бенда также имеет значительное влияние в ключевом для демократов штате Мичиган.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заслужил похвалу демократов за внимание к экономическому развитию и высокие рейтинги одобрения в политически конкурентном штате, который голосовал за Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах.

Сенатор США Марк Келли, известный своим умеренным подходом в штате, где традиционно побеждают республиканцы, пользуется поддержкой Демократической партии. Бывший капитан ВМС и астронавт, он также является мужем Габриэль Гиффордс, тяжело раненной в стрельбе 2011 года. Насилие с применением огнестрельного оружия является ключевым вопросом предвыборной кампании демократов.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро вступил в должность год назад и уже считается восходящей звездой Демократической партии. С юридическим образованием и опытом работы генеральным прокурором, он имеет успешный опыт борьбы с республиканцами. Демократы считают его ключевым для победы на выборах в ноябре.

Миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер активно поддерживает предвыборную кампанию Байдена, используя свои финансовые ресурсы от отелей Hyatt. Он также помогает провести Демократическую национальную конвенцию в Чикаго в следующем месяце. Хотя Иллинойс склоняется к демократам, Висконсин остается важным призом на выборах 2024 года.

Губернатор Гретхен Уитмер зарекомендовала себя в Мичигане, опираясь на прямой подход и насущные проблемы. В 2020 году ее рассматривали в качестве кандидата на пост вице-президента, прежде чем Байден выбрал Харрис. Уитмер активно поддерживала Байдена в его переизбрании.

Билет Харрис-Уитмер стал бы первым женским билетом в крупной политической партии США, что может сыграть ключевую роль в выборах, где вопросы репродуктивных прав важны.

Байден вышел из президентской гонки

Накануне вечером американский президент Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок. В своем обращении он предложил в качестве кандидата на пост президента вице-президента Камалу Харрис.

Несмотря на призывы некоторых республиканцев к отставке Байдена, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден останется на своем посту до завершения срока.

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