UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

У кого день ангела 2 серпня: щемливі привітання для Анни, Василя та інших іменинників

У кого іменини 2 серпня (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

На 2 серпня "припадають" дні ангела Василя, Іванна, Анни, Степана і не тільки. Саме тому важливо підготувати тепле та щемливе привітання, аби не забути побажати іменинникам якнайбільше щастя.

Кого вітати 2 серпня, розповідає РБК-Україна.

У кого день ангела цієї суботи

На привітання з іменинами чекатимуть:

  • Василь
  • Іван
  • Кирило
  • Платон
  • Роман
  • Степан
  • Тарас
  • Федір
  • Юхим
  • Ілля
  • Ян
  • Анна.

10 СМС на день ангела для друзів та колег 

Якщо ви хочете привітати з іменинами людину, яку цінуєте та поважаєте, підбирайте побажання так, аби вони були щемливими або трохи жартівливими, життєствердними.

  • "З іменинами тебе! Нехай ангел не лише охороняє, а й підказує, коли не варто відповідати на дурні дзвінки"

  • "З днем ангела! Хай твої крила не заважають зачісці, але завжди підтримують у складні моменти"

  • "Сьогодні твій ангел теж святкує. Тож не забудь пригостити його чимось смачним і не псуй йому карму!"

  • "Бажаю, щоб тебе любили не лише люди, а й банківські додатки, будильники й система знижок у супермаркетах"

  • "З іменинами! Хай життя буде як серіал - з легким драматизмом, але завжди з хепіендом"

  • "З днем ангела! Хай цей хлопака з крилами не встигає за всіма твоїми пригодами, але бодай встигає сміятись"

  • "Твій охоронець сьогодні офіційно на зміні! Тож бери торт, святкуй і нічого не бійся"

  • "Нехай у твоєму житті буде більше дива, менше кредитів і стабільно хороший вайфай!"

  • "З іменинами! Бажаю сил як у кави зранку, класного настрою та життя в променях сонця й удачі, яка йде попереду"

  • "Сьогодні ангел каже: Пишаюся тобою! І я теж. Бо ти - чудова людина. Зі святом тебе!".

Щемливі іменні привітання на день ангела

Просто обирайте ім'я іменинника та відправляйте теплі побажання.

  • "Василю, будь, як завжди, сильний, щирий, з відкритим серцем і твердим характером. Нехай твій ангел дає наснагу й оберігає на кожному кроці"
  • "Іване, з іменинами! Нехай твоя простота буде силою, а віра - компасом. Залишайся справжнім"
  • "Кириле, бажаю тобі щодня прокидатися з новими ідеями, а засинати з вдячністю. І нехай твій ангел завжди тримає руку на пульсі!"
  • "Платоне, ти людина глибини. Нехай цей день додасть світла й нових сенсів у твоє життя"
  • "Романе, нехай твій шлях буде сміливим, а душа відкритою до чудес. День ангела - це ще одна причина пишатися собою.
  • "Степане, будь стійкий, як твоя горда хода! Нехай у житті буде менше проблем, більше тепла, а ангел завжди під боком"
  • "Тарасе, твоя сила у серці та правді. З іменинами! Хай все, що ти задумав, буде не просто досяжним, а гідним тебе"
  • "Федоре, будь таким же надійним, як твоє ім’я звучить. Нехай ангел підкидає приємні сюрпризи та береже твій душевний спокій"
  • "Юхиме, у тебе не тільки рідкісне ім’я, а й рідкісна харизма. З іменинами! Бажаю гармонії в серці й фортуни у справах"
  • "Ілле, хай твої рішення будуть мудрими, слова - сильними, а день ангела принесе нові надії й несподіване натхнення"
  • "Яне, нехай у твоєму житті завжди буде ритм, гармонія й драйв. День ангела - ідеальний час здійснити мрії"
  • "Анно, ти - ніжність і сила в одному серці. Хай ангел твій завжди підказує правильний шлях і дарує натхнення щодня".

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаЦерковний календарСвята