У кого день ангела 2 серпня: щемливі привітання для Анни, Василя та інших іменинників

На 2 серпня "припадають" дні ангела Василя, Іванна, Анни, Степана і не тільки. Саме тому важливо підготувати тепле та щемливе привітання, аби не забути побажати іменинникам якнайбільше щастя.
Кого вітати 2 серпня, розповідає РБК-Україна.
На привітання з іменинами чекатимуть:
Якщо ви хочете привітати з іменинами людину, яку цінуєте та поважаєте, підбирайте побажання так, аби вони були щемливими або трохи жартівливими, життєствердними.
"З днем ангела! Хай твої крила не заважають зачісці, але завжди підтримують у складні моменти"
"Сьогодні твій ангел теж святкує. Тож не забудь пригостити його чимось смачним і не псуй йому карму!"
"Бажаю, щоб тебе любили не лише люди, а й банківські додатки, будильники й система знижок у супермаркетах"
"З іменинами! Хай життя буде як серіал - з легким драматизмом, але завжди з хепіендом"
"З днем ангела! Хай цей хлопака з крилами не встигає за всіма твоїми пригодами, але бодай встигає сміятись"
"Твій охоронець сьогодні офіційно на зміні! Тож бери торт, святкуй і нічого не бійся"
"Нехай у твоєму житті буде більше дива, менше кредитів і стабільно хороший вайфай!"
"З іменинами! Бажаю сил як у кави зранку, класного настрою та життя в променях сонця й удачі, яка йде попереду"
"Сьогодні ангел каже: Пишаюся тобою! І я теж. Бо ти - чудова людина. Зі святом тебе!".
Просто обирайте ім'я іменинника та відправляйте теплі побажання.
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Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.