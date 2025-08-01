У кого день ангела 2 августа: трогательные поздравления для Анны, Василия и других именинников

На 2 августа "приходятся" дни ангела Василия, Иванна, Анны, Степана и не только. Именно поэтому важно подготовить теплое и трогательное поздравление, чтобы не забыть пожелать именинникам как можно больше счастья.

У кого день ангела в эту субботу

Поздравления с именинами будут ждать:

Василий

Иван

Кирилл

Платон

Роман

Степан

Тарас

Федор

Ефим

Илья

Ян

Анна.

10 СМС на день ангела для друзей и коллег

Если вы хотите поздравить с именинами человека, которого цените и уважаете, подбирайте пожелания так, чтобы они были щемящими или немного шутливыми, жизнеутверждающими.

"С именинами тебя! Пусть ангел не только охраняет, но и подсказывает, когда не стоит отвечать на глупые звонки"

"С днем ангела! Пусть твои крылья не мешают прическе, но всегда поддерживают в сложные моменты"

"Сегодня твой ангел тоже празднует. Поэтому не забудь угостить его чем-то вкусным и не порть ему карму!"

"Желаю, чтобы тебя любили не только люди, но и банковские приложения, будильники и система скидок в супермаркетах"

"С именинами! Пусть жизнь будет как сериал - с легким драматизмом, но всегда с хеппи-эндом"

"С днем ангела! Пусть этот парень с крыльями не успевает за всеми твоими приключениями, но хотя бы успевает смеяться"

"Твой охранник сегодня официально на смене! Так что бери торт, празднуй и ничего не бойся"

"Пусть в твоей жизни будет больше чуда, меньше кредитов и стабильно хороший вай-фай!"

"С именинами! Желаю сил как у кофе с утра, классного настроения и жизни в лучах солнца и удачи, которая идет впереди"

"Сегодня ангел говорит: Горжусь тобой! И я тоже. Потому что ты - замечательный человек. С праздником тебя!".

Щемящие именные поздравления на день ангела

Просто выбирайте имя именинника и отправляйте теплые пожелания.