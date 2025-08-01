У кого день ангела 2 августа: трогательные поздравления для Анны, Василия и других именинников
На 2 августа "приходятся" дни ангела Василия, Иванна, Анны, Степана и не только. Именно поэтому важно подготовить теплое и трогательное поздравление, чтобы не забыть пожелать именинникам как можно больше счастья.
Кого поздравлять 2 августа, рассказывает РБК-Украина.
У кого день ангела в эту субботу
Поздравления с именинами будут ждать:
- Василий
- Иван
- Кирилл
- Платон
- Роман
- Степан
- Тарас
- Федор
- Ефим
- Илья
- Ян
- Анна.
10 СМС на день ангела для друзей и коллег
Если вы хотите поздравить с именинами человека, которого цените и уважаете, подбирайте пожелания так, чтобы они были щемящими или немного шутливыми, жизнеутверждающими.
- "С именинами тебя! Пусть ангел не только охраняет, но и подсказывает, когда не стоит отвечать на глупые звонки"
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"С днем ангела! Пусть твои крылья не мешают прическе, но всегда поддерживают в сложные моменты"
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"Сегодня твой ангел тоже празднует. Поэтому не забудь угостить его чем-то вкусным и не порть ему карму!"
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"Желаю, чтобы тебя любили не только люди, но и банковские приложения, будильники и система скидок в супермаркетах"
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"С именинами! Пусть жизнь будет как сериал - с легким драматизмом, но всегда с хеппи-эндом"
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"С днем ангела! Пусть этот парень с крыльями не успевает за всеми твоими приключениями, но хотя бы успевает смеяться"
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"Твой охранник сегодня официально на смене! Так что бери торт, празднуй и ничего не бойся"
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"Пусть в твоей жизни будет больше чуда, меньше кредитов и стабильно хороший вай-фай!"
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"С именинами! Желаю сил как у кофе с утра, классного настроения и жизни в лучах солнца и удачи, которая идет впереди"
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"Сегодня ангел говорит: Горжусь тобой! И я тоже. Потому что ты - замечательный человек. С праздником тебя!".
Щемящие именные поздравления на день ангела
Просто выбирайте имя именинника и отправляйте теплые пожелания.
- "Василий, будь, как всегда, сильный, искренний, с открытым сердцем и твердым характером. Пусть твой ангел дает воодушевление и оберегает на каждом шагу"
- "Иван, с именинами! Пусть твоя простота будет силой, а вера - компасом. Оставайся настоящим"
- "Кирилл, желаю тебе каждый день просыпаться с новыми идеями, а засыпать с благодарностью. И пусть твой ангел всегда держит руку на пульсе!"
- "Платон, ты человек глубины. Пусть этот день добавит света и новых смыслов в твою жизнь"
- "Роман, пусть твой путь будет смелым, а душа открытой к чудесам. День ангела - это еще одна причина гордиться собой.
- "Степан, будь устойчив, как твоя гордая походка! Пусть в жизни будет меньше проблем, больше тепла, а ангел всегда под боком"
- "Тарас, твоя сила в сердце и правде. С именинами! Пусть все, что ты задумал, будет не просто достижимым, а достойным тебя"
- "Федор, будь таким же надежным, как твое имя звучит. Пусть ангел подбрасывает приятные сюрпризы и бережет твой душевный покой"
- "Ефим, у тебя не только редкое имя, но и редкая харизма. С именинами! Желаю гармонии в сердце и фортуны в делах"
- "Илья, пусть твои решения будут мудрыми, слова - сильными, а день ангела принесет новые надежды и неожиданное вдохновение"
- "Ян, пусть в твоей жизни всегда будет ритм, гармония и драйв. День ангела - идеальное время осуществить мечты"
- "Анна, ты - нежность и сила в одном сердце. Пусть ангел твой всегда подсказывает правильный путь и дарит вдохновение каждый день".
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При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.