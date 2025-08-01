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У кого день ангела 2 августа: трогательные поздравления для Анны, Василия и других именинников

Пятница 01 августа 2025 20:44
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У кого день ангела 2 августа: трогательные поздравления для Анны, Василия и других именинников У кого именины 2 августа (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

На 2 августа "приходятся" дни ангела Василия, Иванна, Анны, Степана и не только. Именно поэтому важно подготовить теплое и трогательное поздравление, чтобы не забыть пожелать именинникам как можно больше счастья.

Кого поздравлять 2 августа, рассказывает РБК-Украина.

У кого день ангела в эту субботу

Поздравления с именинами будут ждать:

  • Василий
  • Иван
  • Кирилл
  • Платон
  • Роман
  • Степан
  • Тарас
  • Федор
  • Ефим
  • Илья
  • Ян
  • Анна.

10 СМС на день ангела для друзей и коллег

Если вы хотите поздравить с именинами человека, которого цените и уважаете, подбирайте пожелания так, чтобы они были щемящими или немного шутливыми, жизнеутверждающими.

  • "С именинами тебя! Пусть ангел не только охраняет, но и подсказывает, когда не стоит отвечать на глупые звонки"

  • "С днем ангела! Пусть твои крылья не мешают прическе, но всегда поддерживают в сложные моменты"

  • "Сегодня твой ангел тоже празднует. Поэтому не забудь угостить его чем-то вкусным и не порть ему карму!"

  • "Желаю, чтобы тебя любили не только люди, но и банковские приложения, будильники и система скидок в супермаркетах"

  • "С именинами! Пусть жизнь будет как сериал - с легким драматизмом, но всегда с хеппи-эндом"

  • "С днем ангела! Пусть этот парень с крыльями не успевает за всеми твоими приключениями, но хотя бы успевает смеяться"

  • "Твой охранник сегодня официально на смене! Так что бери торт, празднуй и ничего не бойся"

  • "Пусть в твоей жизни будет больше чуда, меньше кредитов и стабильно хороший вай-фай!"

  • "С именинами! Желаю сил как у кофе с утра, классного настроения и жизни в лучах солнца и удачи, которая идет впереди"

  • "Сегодня ангел говорит: Горжусь тобой! И я тоже. Потому что ты - замечательный человек. С праздником тебя!".

Щемящие именные поздравления на день ангела

Просто выбирайте имя именинника и отправляйте теплые пожелания.

  • "Василий, будь, как всегда, сильный, искренний, с открытым сердцем и твердым характером. Пусть твой ангел дает воодушевление и оберегает на каждом шагу"
  • "Иван, с именинами! Пусть твоя простота будет силой, а вера - компасом. Оставайся настоящим"
  • "Кирилл, желаю тебе каждый день просыпаться с новыми идеями, а засыпать с благодарностью. И пусть твой ангел всегда держит руку на пульсе!"
  • "Платон, ты человек глубины. Пусть этот день добавит света и новых смыслов в твою жизнь"
  • "Роман, пусть твой путь будет смелым, а душа открытой к чудесам. День ангела - это еще одна причина гордиться собой.
  • "Степан, будь устойчив, как твоя гордая походка! Пусть в жизни будет меньше проблем, больше тепла, а ангел всегда под боком"
  • "Тарас, твоя сила в сердце и правде. С именинами! Пусть все, что ты задумал, будет не просто достижимым, а достойным тебя"
  • "Федор, будь таким же надежным, как твое имя звучит. Пусть ангел подбрасывает приятные сюрпризы и бережет твой душевный покой"
  • "Ефим, у тебя не только редкое имя, но и редкая харизма. С именинами! Желаю гармонии в сердце и фортуны в делах"
  • "Илья, пусть твои решения будут мудрыми, слова - сильными, а день ангела принесет новые надежды и неожиданное вдохновение"
  • "Ян, пусть в твоей жизни всегда будет ритм, гармония и драйв. День ангела - идеальное время осуществить мечты"
  • "Анна, ты - нежность и сила в одном сердце. Пусть ангел твой всегда подсказывает правильный путь и дарит вдохновение каждый день".

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При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.

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