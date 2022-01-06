Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список

В Украине призывная кампания в 2022 году стартует в апреле и октябре. Впрочем, в армию не будут призывать, в частности, лиц, получающих образование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно указу Зеленского, проведение очередных призывов состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.
Согласно требованиям украинского законодательства, не будут подлежать призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:
Также отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.
Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, в соответствии с законодательством, рассматривают районные или городские призывные комиссии.
Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии АР Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.
Напомним, 30 декабря президент Владимир Зеленский подписал ежегодный указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2022 году.