Кого не призиватимуть до армії у 2022 році: оприлюднено список

В Україні призовна кампанія у 2022 році стартуватиме у квітні та жовтні. Втім до армії не призиватимуть, зокрема, осіб, які здобувають освіту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Згідно з указом Зеленського, проведення чергових призовів відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.
Відповідно до вимог українського законодавства, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:
Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.
Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.
Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії АР Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.
Нагадаємо, 30 грудня президент Володимир Зеленський видав щорічний указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2022 році.