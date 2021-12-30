Военный призыв-2022. Зеленский утвердил сроки на следующий год: даты

Президент Владимир Зеленский издал ежегодный указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу. В 2022 году они будут стартовать в апреле и октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В соответствии с указом № 687/2021, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля до июня и с октября до декабря.

В частности, увольнение в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле - июне и октябре - декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.

Отмечается, что призванные военнослужащие срочной службы не привлекаются для выполнения боевых заданий в зоне проведения ООС.

Так, военных, которые проходят срочную службу в ВСУ, приврут прежде всего для: комплектование арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).

Кто не будет подлежать призыву

Согласно законодательству, не будут подлежать призыву граждане призывного возраста, которые проходят обучение. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Речь идет о:

студентах дневной формы обучения заведений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования,

профессионального высшего образования, среди прочего - при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой ​​системы образования.

студенты профессионального высшего и/или высшего образования, в частности во время получения следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва также предоставляется гражданам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.

В частности, вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.