UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кто кого бил больше: статистика ударов в бою Усик - Джошуа

Автор: Артур Родивилов

Представлена статистика ударов в бою Александра Усика и британского теперь бывшего короля дивизиона Энтони Джошуа. Украинец нанес намного больше урона своему оппоненту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CompuBox.

Боксеры выбросили практически равное количество ударов, однако урон Усик нанес своему оппоненту гораздо более значительный.

После финального гонга Джошуа долгое время даже не мог встать со своего угла, в то время как Усик спокойно ходил по рингу в ожидании судейского вердикта.

Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБокс