Хто кого бив більше: статистика ударів в бою Усик - Джошуа

Представлена статистика ударів в бою Олександра Усика і британського тепер колишнього короля дивізіону Ентоні Джошуа. Українець завдав набагато більше шкоди своєму опонентові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CompuBox.
Боксери викинули практично рівну кількість ударів, проте шкоди Усик завдав своєму опоненту набагато більш значну.
Після фінального гонга Джошуа довгий час навіть не міг встати зі свого кута, в той час, як Усик спокійно ходив по рингу в очікуванні суддівського вердикту.
Українець завоював титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.