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Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, и Россия ослабевала, - МИД Турции

Фото: Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказал мнение, что некоторые государства-члены НАТО хотят продолжения войны России против Украины, чтобы страна-агрессор и далее ослабевала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова турецкого министра в интервью телеканалу CNN Turk.

Чиновник заявил, что Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

"Но после встречи министров иностранных дел стран НАТО сложилось впечатление, что… внутри стран-членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась, пусть война продолжается, а Россия слабеет", - высказался Чавушоглу.

Он добавил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Кремля Владимира Путина в Турции все еще возможна.

"В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия", - отметил Чавушоглу.

Ранее глава МИД Турции заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган в ближайшие дни созвонится с Зеленским и Путиным. По его словам, президент Турции постоянно контактирует с украинским и российским коллегами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом в Кремле заявляют, что передали Украине проект договора "с четкими формулировками".

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