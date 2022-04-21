Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, и Россия ослабевала, - МИД Турции

Чиновник заявил, что Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

"Но после встречи министров иностранных дел стран НАТО сложилось впечатление, что… внутри стран-членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась, пусть война продолжается, а Россия слабеет", - высказался Чавушоглу.

Он добавил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Кремля Владимира Путина в Турции все еще возможна.

"В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия", - отметил Чавушоглу.