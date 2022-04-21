Дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні тривала, і Росія слабшала, - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив думку, що деякі держави-члени НАТО хочуть продовження війни Росії проти України, щоб країна-агресор і надалі слабшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова турецького міністра в інтерв'ю телеканалу CNN Turk.
Чиновник заявив, що Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі 29 березня.
"Але після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО склалося враження, що... всередині країн-членів НАТО є ті, хто хоче, щоб війна тривала, нехай війна триває, а Росія слабшає", - висловився Чавушоглу.
Він додав, що зустріч президента України Володимира Зеленського і керівника Кремля Володимира Путіна в Туреччині все ще можлива.
"В принципі, вони обидва говорять позитивно про те, щоб зібратися разом, коли будуть відповідні умови", - зазначив Чавушоглу.
Раніше глава МЗС Туреччини заявив, що турецький президент Реджеп Ердоган найближчими днями зателефонує Зеленському і Путіну. За його словами, президент Туреччини постійно контактує з українським і російським колегами.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним. При цьому в Кремлі заявляють, що передали Україні проект договору "з чіткими формулюваннями".
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