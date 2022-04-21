Дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні тривала, і Росія слабшала, - МЗС Туреччини

Чиновник заявив, що Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі 29 березня.

"Але після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО склалося враження, що... всередині країн-членів НАТО є ті, хто хоче, щоб війна тривала, нехай війна триває, а Росія слабшає", - висловився Чавушоглу.

Він додав, що зустріч президента України Володимира Зеленського і керівника Кремля Володимира Путіна в Туреччині все ще можлива.

"В принципі, вони обидва говорять позитивно про те, щоб зібратися разом, коли будуть відповідні умови", - зазначив Чавушоглу.