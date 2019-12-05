Коболева допросили в США по делу Джулиани

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке, которые расследуют дела Руди Джулиани и его сотрудников, допросили главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Коболев оказался в центре попытки соратников Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана заменить его кем-то "более благоприятным" на посту НАК "Нафтогаз" для их собственных деловых интересов.

"Министерство юстиции запросило интервью у Андрея Коболева. Он согласился и добровольно поговорил с государственными адвокатами. В этот раз было бы неуместно комментировать дальше", - сказал его адвокат Ланни Бройер.

Ранее Коболев заявлял, что готов свидетельствовать в американском расследовании относительно деловых отношений личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сообщалось, что показания Коболева могут пролить свет на недавние заявления руководителей энергетических ведомств США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную для них сделку в Украине.

Напомним, один из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов даст показания в деле Джулиани.