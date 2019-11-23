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Коболев заявил, что готов свидетельствовать в деле Джулиани

Новости » Общество     23.11.2019 - 21:58
Коболев заявил, что готов свидетельствовать в деле Джулиани
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев допускает, что его пригласят для дачи показаний по этому делу

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов свидетельствовать в американском расследовании относительно деловых отношений личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом Коболев заявил в интервью Time.

"Вполне вероятно, что меня пригласят для дачи показаний по этому делу", - сказал он.

На вопрос, готов ли он предоставить прокурорам информацию о Джулиани или о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, он ответил: "И то, и другое. Все связано".

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют деятельность Джулиани на предмет нарушения им законодательства о финансировании избирательных кампаний и незаконного лоббирования. Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани - Игоря Фрумана и Льва Парнаса. В прошлом месяце им выдвинули подозрение о нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Показания Коболева могут пролить свет на недавние заявления руководителей энергетических ведомств США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную для них сделку в Украине.

Напомним, один из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов даст показания в деле Джулиани. Фаворов даст показания в рамках дела Джулиани и двух его бизнес-партнеров Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Адвокат топ-менеджера "Нафтогаза" подтвердил, что Фаворов, который имеет также американское гражданство, добровольно встретится с прокурорами.

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