Коболев: украинцам вернут переплату за купленный по страховой цене газ

В связи с тем, что цены на газ в январе 2020 года оказались ниже прогнозируемых, потребителям, которые закупили его по страховой цене, в конце отопительного сезона вернут переплату. Об этом в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, цена на январь оказалась ниже прогнозируемой.

"Это означает, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением. К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное - вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене", - заявил Коболев.

Он также добавил, что производителям тепла необходимо оперативно подписать с НАК дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной цене в январе.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" поднял цены на газ для населения. По сравнению с декабрем 2019 года цены выросли на 8,7%.

Отметим, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.