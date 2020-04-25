Коболев спрогнозировал цены на газ для населения

Цены на газ для населения в апреле 2020 года по сравнению с началом года упали на 38%, и ожидается дальнейшее падение цен. Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

Коболев напомнил, что только в апреле цена газа для населения упала на 15%.

"Мы ожидаем, что в следующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, поэтому сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы увидели недавно отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что и на газ на европейских рынках, к которым сейчас подключена Украина, в мае будет несколько меньше", - сказал он.

В то же время, Коболев пока не берется прогнозировать, на сколько упадет цена на европейских рынках. "Будем точно знать уже в мае", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк прогнозирует, что в целом цены на энергоносители, в частности, на природный газ и уголь, в 2020 году будут на 40% ниже, чем в 2019 году.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1 тысячу кубометров.