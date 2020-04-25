Коболєв спрогнозував ціни на газ для населення

Ціни на газ для населення у квітні 2020 року порівняно з початком року впали на 38%, і очікується подальше падіння цін. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Коболєв нагадав що тільки у квітні ціна газу для населення впала на 15%.

"Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, тому зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми побачили нещодавно від’ємну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що і на газ на європейських ринках, до яких зараз приєднана Україна, в травні дещо буде меншою", - сказав він.

Водночас, Коболєв поки не береться прогнозувати, на скільки впаде ціна на європейських ринках. "Будемо точно знати вже в травні", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк прогнозує, що в цілому ціни на енергоносії, зокрема на природний газ і вугілля, у 2020 році будуть на 40% нижче, ніж в 2019 році.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у березні 2020 року склала 153,6460 доларів або 4 163,7385 грн за 1 тисячу кубометрів.