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Коболев: на содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен

Автор: РБК-Украина

На содержание украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - так называемой "трубы Медведчука" - нужны десятки миллионов гривен в год. И это только на охрану.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен в течение года", - отметил он.

Он также добавил, что не знает, будет ли труба передана на баланс "Укртранснафты" после возврата в собственность государства.

Отметим, речь идет об участке трубы, которая находилась в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс". Ее, в свою очередь, связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого были введены санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на "трубу Медведчука". По данным следствия, должностные лица компании с помощью поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что дело Медведчука будет иметь поступательное развитие.

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Новости Украины Виктор МедведчукАндрей Коболев
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