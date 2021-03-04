Коболев: на содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен

"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен в течение года", - отметил он.

Он также добавил, что не знает, будет ли труба передана на баланс "Укртранснафты" после возврата в собственность государства.

Отметим, речь идет об участке трубы, которая находилась в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс". Ее, в свою очередь, связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого были введены санкции.