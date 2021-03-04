Коболєв: на утримання "труби Медведчука" треба десятки мільйонів гривень

"Я не можу сказати точні цифри, але як мінімум потрібні гроші на охорону. Це можуть бути мільйони і десятки мільйонів гривень протягом року", - зазначив він.

Він також додав, що не знає, чи буде труба передана на баланс "Укртранснафти" після повернення у власність держави.

Відзначимо, що мова йде про ділянку труби, яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Її, у свою чергу, пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого були введені санкції.