Коболєв: на утримання "труби Медведчука" треба десятки мільйонів гривень

На утримання української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - так званої "труби Медведчука" - потрібні десятки мільйонів гривень на рік. І це лише на охорону.
Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Я не можу сказати точні цифри, але як мінімум потрібні гроші на охорону. Це можуть бути мільйони і десятки мільйонів гривень протягом року", - зазначив він.
Він також додав, що не знає, чи буде труба передана на баланс "Укртранснафти" після повернення у власність держави.
Відзначимо, що мова йде про ділянку труби, яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Її, у свою чергу, пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого були введені санкції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на "трубу Медведчука". За даними слідства, посадові особи компанії з допомогою підроблених документів заволоділи трубопроводом вартістю понад 200 млн гривень.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що справа Медведчука буде мати поступальний розвиток.