RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Коболєв: на утримання "труби Медведчука" треба десятки мільйонів гривень

Автор: РБК-Україна

На утримання української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - так званої "труби Медведчука" - потрібні десятки мільйонів гривень на рік. І це лише на охорону.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Я не можу сказати точні цифри, але як мінімум потрібні гроші на охорону. Це можуть бути мільйони і десятки мільйонів гривень протягом року", - зазначив він.

Він також додав, що не знає, чи буде труба передана на баланс "Укртранснафти" після повернення у власність держави.

Відзначимо, що мова йде про ділянку труби, яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Її, у свою чергу, пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого були введені санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на "трубу Медведчука". За даними слідства, посадові особи компанії з допомогою підроблених документів заволоділи трубопроводом вартістю понад 200 млн гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що справа Медведчука буде мати поступальний розвиток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор МедведчукАндрій Коболєв
Читайте також
Шмигаль проти звільнення Коболєва: не бачу гострої необхідності
Прогноз погоди