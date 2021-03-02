ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аваков о делах против Медведчука и Козака: "будут иметь поступательное развитие"

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 18:58
Аваков о делах против Медведчука и Козака: "будут иметь поступательное развитие" Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака есть уголовное дело по факту деятельности, которая легла в основу санкций. При этом он отметил, что уголовные производства также есть и в Национальной полиции.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"По факту деятельности, легших в основу санкций несомненно есть производство соответствующее. Несколько производств по трубе, по деятельности этих компаний, в том числе есть в Национальной полиции. Они старые", - заявил он.

При этом глава МВД считает, что Генеральная прокуратура может объединить несколько производств в одно.

"Вероятней всего, генпрокурор будет их объединять в какое-то единое производство, вероятней всего, СБУ и это будет иметь поступательное развитие", - добавил он.

Напомним, 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Позже Офис генпрокурора сообщил, что следственное управление СБУ расследует два дела относительно Медведчука и Козака. В частности, подготовку к государственной измене и легализацию преступных доходов.

В конце февраля ВАКС наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - так называемую "трубу Медведчука".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Арсен Аваков Виктор Медведчук уголовное дело
NEWS
Ляшко получил прививку от коронавируса
Ляшко получил прививку от коронавируса
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде