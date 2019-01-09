Коболєв розповів, за яких умов "Нафтогаз" може переглянути транзитний позов до "Газпрому" 

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

"Нафтогаз" у червні 2018 року подав до суду проти "Газпрому" новий позов на 12 млрд доларів

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, за яких умов "Нафтогаз" готовий переглянути або відмовитися від другого транзитного позову до російського "Газпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв`ю Коболєва "5 каналу".

За його словами, "Нафтогаз", як компанія, у червні 2018 року подала до суду проти "Газпрому" новий позов на 12 млрд доларів з вимогою переглянути тариф на транзит газу.

"Головна підстава цього суду - втрата вартості нашої ГТС через те, що "Газпром" побудує обхідні потоки і не виконає свої довгострокові зобов’язання перед "Нафтогазом", як власником контракту", - сказав Коболєв.

Коболєв зазначив, що НАК може переглянути чи відмовитися від позову.

"Це, насправді, козирна карта в перемовинах із "Газпромом". Фактично ми говоримо російським колегам: "Колеги, якщо ви будуєте і ви не хочете транспортувати - компенсуйте. Якщо ви хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт за європейським правом з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатитие, ми готові від позову відмовитися чи переглянути, чи змінити його. Ми готові на все", - пояснив очільник "Нафтогазу".

За його словами, "Нафтогаз" готовий, в разі отримання погодження від акціонера, порушити це питання на переговорах із "Газпромом".

"Мета проста - збереження транзиту територією України", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше Коболєв заявляв, що Росія не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через українську газотранспортну систему після 2019 року.