Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" пояснити високі премії працівникам підприємства

НовиниПолітика    08.06.2018 - 11:22
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

До наглядової ради НАК направлено відповідного листа

До наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" було направлено листа від Кабінету міністрів з вимогою пояснити призначення великих премій працівникам підприємства. Про це повідомив прем’єр -міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу наголосити, що уряд не приймав жодних рішень щодо будь-яких преміювань. Відповідно, НАК - компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою. Я теж залишаюсь занепокоєним таким рішенням (щодо преміювання, - ред.). Тому я направив офіційного листа до наглядової ради з тим, щоб вони переглянули свої рішення і проінформували Кабмін. Я очікую відповіді на це запитання. Я не підтримую політики високих винагород, тому що вважаю, що вони є не на часі. Хоча, треба визнати, що НАК "Нафтогаз" здобув серйозну перемогу для України у розмірі 4,5 млрд доларів США - позов, який ми виграли у "Газпрому". Хоча це рішення прийняла наглядова рада, я вважаю, що це перегиб", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту. Повідомляється, що загальний обсяг виплат затверджений на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), він складе 46,3 млн доларів. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн доларів.

Петренко розповів про зміни до другого читання у проект про відповідальність за несплату аліментів Парубій закликав світову спільноту бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, премия, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся