Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" пояснити високі премії працівникам підприємства

До наглядової ради НАК направлено відповідного листа

До наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" було направлено листа від Кабінету міністрів з вимогою пояснити призначення великих премій працівникам підприємства. Про це повідомив прем’єр -міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу наголосити, що уряд не приймав жодних рішень щодо будь-яких преміювань. Відповідно, НАК - компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою. Я теж залишаюсь занепокоєним таким рішенням (щодо преміювання, - ред.). Тому я направив офіційного листа до наглядової ради з тим, щоб вони переглянули свої рішення і проінформували Кабмін. Я очікую відповіді на це запитання. Я не підтримую політики високих винагород, тому що вважаю, що вони є не на часі. Хоча, треба визнати, що НАК "Нафтогаз" здобув серйозну перемогу для України у розмірі 4,5 млрд доларів США - позов, який ми виграли у "Газпрому". Хоча це рішення прийняла наглядова рада, я вважаю, що це перегиб", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту. Повідомляється, що загальний обсяг виплат затверджений на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), він складе 46,3 млн доларів. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн доларів.