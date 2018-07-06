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Коболєв прокоментував виплату премій у "Нафтогазі" за перемогу у Стокгольмському арбітражі

НовиниЕкономіка    06.07.2018 - 19:20
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв назвав рішення про нарахування премій у "Нафтогазі" коректним та прозорим

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав виплату премій за перемогу у Стокгольмському арбітражі стандартною практикою. Про це він сказав у п'ятницю, 6 липня, в ефірі 5 каналу. 

"Я готовий про це (виплату премій, - ред.) говорити з ким завгодно і як завгодно. Я вважаю, що одним з важких елементів, неприємних для багатьох людей, які нас критикують, є ситуація з тим, що НАК "Нафтогаз України" демонструє можливість заробляти гроші чесно. Ми не крадемо, ми не займаємося корупцією", - сказав Коболєв.

Він також додав, що гроші співробітники "Нафтогазу" отримують в рамках закону та в рамках рішень наглядової ради.

"Подібні відсотки виплачувались і в минулому, це стандартна практика", - сказав Коболєв. 

Голова правління компанії зазначив, що з точки зору юридичної коректності рішення про нарахування премій у "Нафтогазі" є прозорим.

Нагадаємо, наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту. Загальний обсяг виплат затверджений на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), тож він складе 46,3 млн доларів.

Пізніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів направив до наглядової ради "Нафтогазу" листа з вимогою пояснити призначення великих премій працівникам компанії.

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Теги публікації: Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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