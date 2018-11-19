Коболєв прогнозує збереження газового транзиту у разі залучення іноземного партнера ГТС

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв назвав умови для збереження газового транзиту через Україну

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує збереження транзиту російського газу через Україну у разі проведення анбандлінгу та залучення іноземного партнера для управління українською газотранспортною системою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК у Twitter.

Як зазначив Коболєв, сам по собі анбандлінг не є достатньою умовою, для того щоб Україна зберегла транзит.

"Це умова важлива, обов'язкова, але недостатня. Ще одна важлива умова - це залучення іноземного партнера. Ось тоді можна зберегти транзит", - додав він.

Коболєв нагадав, що "Газпром" вже пропонує 50% у Північному потоці закордонним партнерам. "Ця пропозиція вже є. Якщо Україна не буде робити чогось схожого, закордонним партнерам цікавіше працювати з росіянами. Світ банальний та прагматичний", - відзначив він.

Нагадаємо, в липні 2018 року "Нафтогаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали меморандум про анбандлінг. МГУ було створено урядом в якості майбутнього оператора ГТС України.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді, прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодився з тим, що анбандлінг (поділ НАК на компанії) і пошук партнера для газотранспортної системи України - компетенція наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і керівництва компанії.