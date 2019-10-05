Коболев пообещал провести анбандлинг "Нафтогаза" вовремя

Группа "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг своевременно, то есть до 1 января 2020 года. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как напомнил Коболев, на этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО "ОГТСУ", подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ.

Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться выделение независимого оператора ГТС, Группа "Нафтогаз" обратилась в НКРЭКУ и Секретариат Энергетического сообщества с просьбой о параллельной сертификации, отметил он.

"Со своей стороны как "ОГТСУ" и группа Нафтогаз делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно", - заявил Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" подало в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы.

Ожидается, что компанию будет сертифицировано национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества до 1 января 2020 года. Прохождение сертификации - финальный этап проекта по отделению оператора ГТС Украины (анбандлинга).

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Отметим, в сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. До этого "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлингу, передав функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".