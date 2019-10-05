ru
ua

Коболев пообещал провести анбандлинг "Нафтогаза" вовремя

Новости » Экономика   

Оператор ГТС Украины подал заявку на сертификацию

Группа "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг своевременно, то есть до 1 января 2020 года. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как напомнил Коболев, на этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО "ОГТСУ", подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ.

Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться выделение независимого оператора ГТС, Группа "Нафтогаз" обратилась в НКРЭКУ и Секретариат Энергетического сообщества с просьбой о параллельной сертификации, отметил он.

"Со своей стороны как "ОГТСУ" и группа Нафтогаз делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно", - заявил Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" подало в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы.

Ожидается, что компанию будет сертифицировано национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества до 1 января 2020 года. Прохождение сертификации - финальный этап проекта по отделению оператора ГТС Украины (анбандлинга).

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Отметим, в сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. До этого "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлингу, передав функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".

Рада отправила на доработку ветированный Зеленским закон о "Пласте" Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года, - МОН
Читать все новости