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Коболєв: на переговорах по газу мова йде про гібридну угоду

Новини » Економіка     20.12.2019 - 17:11
Коболєв: на переговорах по газу мова йде про гібридну угоду
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

До кінця року транзитний контракт навряд чи буде підписано через строки

На переговорах про транзит російського газу через Україну в Європу обговорюється підписання гібридної угоди. Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, підписання транзитного контракту до кінця року є малоймовірним через короткі строки.

"Нафтогаз" не ставить умовою підписання будь-якого контракту. А зараз мова йде про кілька контрактів. Я сказав, що транзитний контракт - його підписання вкрай малоймовірно (до кінця року, - ред.) через строки. Там йде мова про деякий гібридний варіант, який ми давно запропонували... щоб ні в якому разі не переривати транзит газу в Європу. Ніякий контракт із запропонованих нами ми не ставимо в залежність від погашення боргу "Газпрому" перед "Нафтогазом". Ми готові підписуватися, не вирішивши старі проблеми. Якщо зможемо вирішити дані проблеми - супер", - повідомив Коболєв.

Нагадаємо, 19 грудня Украина Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Раніше повідомлялося, що підписання контракту на транзит російського газу через територію України займе мінімум місяць. За словами Коболєва, це технічне умова.

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Новини України угодатранзит газаАндрій Коболєв
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