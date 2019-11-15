Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Більшість тез із заяви російського президента не відповідають дійсності

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розкритикував заяви президента РФ Володимира Путіна щодо газових відносин між Росією і Україною. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, доля "Газпрому" на ринку ЄС скоротилася до 32%. "Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським точно не коректно. М‘яко кажучи", - зазначив він.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що Україна фізично імпортує з території трьох країн ЄС, використовуючи діючі газопроводи. Окрім Нафтогазу газопроводи використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell - приблизно втричі більший за своєю капіталізацією, ніж "Газпром", а також декілька десятків інших відомих міжнародних компаній, додав він.

Крім того, Коболєв заявив, що "Нафтогаз" ніколи не відмовлявся купувати газ в "Газпрому" за справедливими ринковими цінами. "Ситуація тут діаметрально протилежна - це Газпром відмовляється виконувати свої зобов‘язання за діючим контрактом", - сказав він.

Голова "Нафтогазу" також відзначив, що "Нафтогаз" не подавав нових позовів проти "Газпрому". "Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас "Газпромом". Захищаємось успішно зараз і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави", - додав він.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що фізичний реверс газу в Україну неможливий і знову запропонував купувати російський газ.