Коболев отреагировал на увольнение из "Нафтогаза"

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на свое увольнение. По его словам, он узнал об этом из новостей.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - сообщил Коболев.
Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщили, что правительство провело собрание акционеров НАК "Нафтогаз Украины", на котором рассматривались результаты работы Коболева. Инициаторами его увольнения являются Минэнерго и Минэкономразвития.
Напомним, источники РБК-Украина также сообщают, что главой НАК сегодня назначат нынешнего и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Как стало известно РБК-Украина, в самой компании "Нафтогаз" изучают информацию об увольнении Коболева. В пресс-службе изданию сообщили, что пока не комментируют эту новость. В то же время собеседник РБК-Украина в компании рассказал, что причина увольнения пока не названа. Но процедура якобы была нарушена.