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Коболев отреагировал на увольнение из "Нафтогаза"

Автор: РБК-Украина

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на свое увольнение. По его словам, он узнал об этом из новостей.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - сообщил Коболев.

Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщили, что правительство провело собрание акционеров НАК "Нафтогаз Украины", на котором рассматривались результаты работы Коболева. Инициаторами его увольнения являются Минэнерго и Минэкономразвития.

Напомним, источники РБК-Украина также сообщают, что главой НАК сегодня назначат нынешнего и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Как стало известно РБК-Украина, в самой компании "Нафтогаз" изучают информацию об увольнении Коболева. В пресс-службе изданию сообщили, что пока не комментируют эту новость. В то же время собеседник РБК-Украина в компании рассказал, что причина увольнения пока не названа. Но процедура якобы была нарушена.

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Новости Украины увольнениеАндрей КоболевНафтогаз Украины