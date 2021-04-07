Коболев об отказе от российского газа: мы сняли политическую удавку

Украина отказалась от поставок от российского газа. Таким образом удалось не только сэкономили деньги, но и снять политическую удавку.

Он отметил, что политическое руководство Украины уже не зависит от воли Москвы в газовом вопросе.

"Мы не только сэкономили деньги - то есть покупаем газ дешевле, – но и сняли эту политическую удавку: сняли необходимость в обмен на газ сдавать какие-то государственные интересы или такие важные вопросы, как база в Крыму, которая стала воротами для российской оккупации нашей территории. Это, наверное, главный позитивный момент. В дополнение - полная интеграция в европейский рынок газа", - сказал Коболев.