Транзит российского газа через Украину создает подушку безопасности в военном плане, - Коболев

Транзит российского газа через территорию Украины является "подушкой безопасности" в военном плане. Россия не может начать полномасштабную войну с Украиной, поскольку прекращение транзита ударит по выручке "Газпрома", и РФ нарушит большое количество международных договоров.

"Мы считаем, что транзит российского газа по территории Украины создает для нас, как для страны, определенную подушку безопасности в военном плане. То есть полноценная или масштабная военная операция против Украины для российской стороны в данный момент является просто очень дорогим удовольствием", - сказал Коболев.

Он отметил, что военная операция повлияет на объемы транзита, соответственно, ударит по выручке "Газпрома".

"Перевод транзита российского газа с территории Украины на другие газопроводы или на другие маршруты означает, что эта подушка просто исчезнет. А, соответственно, это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане", - считает Коболев.

Он добавил, что экономические и финансовые риски в данной ситуации для Украины являются второстепенными.