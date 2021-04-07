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Транзит российского газа через Украину создает подушку безопасности в военном плане, - Коболев

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 21:39
Транзит российского газа через Украину создает подушку безопасности в военном плане, - Коболев Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Транзит российского газа через территорию Украины является "подушкой безопасности" в военном плане. Россия не может начать полномасштабную войну с Украиной, поскольку прекращение транзита ударит по выручке "Газпрома", и РФ нарушит большое количество международных договоров.

Такое мнение выразил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".

"Мы считаем, что транзит российского газа по территории Украины создает для нас, как для страны, определенную подушку безопасности в военном плане. То есть полноценная или масштабная военная операция против Украины для российской стороны в данный момент является просто очень дорогим удовольствием", - сказал Коболев.

Он отметил, что военная операция повлияет на объемы транзита, соответственно, ударит по выручке "Газпрома".

"Перевод транзита российского газа с территории Украины на другие газопроводы или на другие маршруты означает, что эта подушка просто исчезнет. А, соответственно, это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане", - считает Коболев.

Он добавил, что экономические и финансовые риски в данной ситуации для Украины являются второстепенными.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" постепенно сокращает транзит через Украину. После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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Новости Украины Политика транзит газа Андрей Коболев
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