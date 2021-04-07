Коболєв про відмову від російського газу: ми зняли політичний зашморг

Україна відмовилася від поставок російського газу. Таким чином вдалося не тільки заощадили гроші, але і зняти політичний зашморг.

Він зазначив, що політичне керівництво України вже не залежить від волі Москви в газовому питанні.

"Ми не тільки заощадили гроші - тобто купуємо газ дешевше, але і зняли цей політичний зашморг: зняли необхідність в обмін на газ здавати якісь державні інтереси або такі важливі питання, як база в Криму, яка стала воротами для російської окупації нашої території. Це, напевно, головний позитивний момент. На додаток - повна інтеграція в європейський ринок газу", - сказав Коболєв.