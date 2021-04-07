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Коболєв про відмову від російського газу: ми зняли політичний зашморг

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 22:11
Коболєв про відмову від російського газу: ми зняли політичний зашморг Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна відмовилася від поставок російського газу. Таким чином вдалося не тільки заощадили гроші, але і зняти політичний зашморг.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".

Він зазначив, що політичне керівництво України вже не залежить від волі Москви в газовому питанні.

"Ми не тільки заощадили гроші - тобто купуємо газ дешевше, але і зняли цей політичний зашморг: зняли необхідність в обмін на газ здавати якісь державні інтереси або такі важливі питання, як база в Криму, яка стала воротами для російської окупації нашої території. Це, напевно, головний позитивний момент. На додаток - повна інтеграція в європейський ринок газу", - сказав Коболєв.

РБК-Україна писало, що Коболєв також заявив, що транзит російського газу через територію України є "подушкою безпеки" у військовому плані.

Раніше в Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має намір відрізатися від енергосистем Російської Федерації та Білорусі.

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