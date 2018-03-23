Коболев обжаловал штраф Энергетической таможни ГФС

Глава "Нафтогаза" подал два иска

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в судебном порядке штраф в сумме более 8 млрд гривен, наложенный на него Государственной фискальной службой. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАК.

В пресс-службе уточнили, что Коболев подал два иска соответствующих суммам штрафных санкций – на 7 и 1,3 млрд гривен.

Слушания по одному из исков запланированы на 11 апреля, дата рассмотрения второго еще не определена.

Напомним, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) оштрафовала председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 млрд гривен.

Согласно обнародованным Коболевым документам, ГФС признала его виновным в нарушении таможенных правил и решила наложить административное взыскание в виде штрафов в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Как отметил глава правления НАК, в тексте постановления указано, что причиной штрафа является то, что он "не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".

Позднее глава фискальной службы Мирослав Продан пообещал лично разобраться с этой ситуацией.