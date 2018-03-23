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Коболєв оскаржив штраф Енергетичної митниці ДФС

НовиниЕнергетика    23.03.2018 - 14:07
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Глава "Нафтогазу" подав два позови

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оскаржив в судовому порядку штраф у сумі понад 8 млрд гривень, накладений на нього Державної фіскальної службою. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НАК.

У прес-службі уточнили, що Коболєв подав два позови відповідні сумам штрафних санкцій – на 7 і 1,3 млрд гривень.

Слухання по одному з позовів заплановані на 11 квітня, дата розгляду другого ще не визначена.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба України (ДФС) оштрафувала голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 8,3 млрд гривень.

Згідно з оприлюдненими Коболевым документів, ГФС визнала його винним у порушенні митних правил і вирішила накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

Як зазначив голова правління НАК, у тексті постанови зазначено, що причиною штрафу є те, що він "не забезпечив можливість подачі додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупровідних документів".

Пізніше глава фіскальної служби Мирослав Продан пообіцяв особисто розібратися з цією ситуацією.

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Теги: Андрей Коболев, ДФС, штраф
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