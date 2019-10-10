ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США оказывают Украине наибольшую поддержку в вопросе "Северного потока - 2", - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 15:11
США оказывают Украине наибольшую поддержку в вопросе "Северного потока - 2", - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, в этом вопросе именно США оказывают наибольшую поддержку Украине

Президент Украине Владимир Зеленский заявил, что Соединенные штаты Америки оказывают Украине наибольшую поддержку в вопросе санкций против строительства "Северного потока - 2". Об этом он сказал на пресс-марафоне, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, именно США предоставляет Украине наибольшую поддержку в вопросе санкций против строительства Россией нового газопровода в Европу через Балтийское море в обход Украины.

"И пока против Северного потока -2 введены санкции Соединенными штатами Америки. Для нас это энергетическая безопасность. Потому что за "Северный поток" нам выкрутят руки, полностью. Россия нам выкрутит руки. И нас поддержала Америка в Варшаве по поводу альтернативной возможности получать газ (для ЕС, - ред.)", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, это может навредить процессу возвращению людей.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский пообещал, что финансирование Офиса президента в 2020 году не будет увеличено на 40 миллионов гривен.

Кроме этого, Зеленский пригрозил партии "Слуга народа" роспуском. По его словам, он распустит партию, если "они сами начнут есть друг друга"

Зеленский подтвердил, что деньги на аэропорт в Днепре будут предусмотрены в бюджете Пресс-марафон Зеленского: онлайн
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь