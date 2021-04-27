Коболев назвал "сложными" переговоры с Коломойским о разделении "Укрнафты"

По словам главы "Нафтогаза", сейчас определяются с несколькими аспектами разделения.

"Первый - по какой цене мы оцениваем газ, который "Нафтогаз" отобрал у "Укрнафты" в предыдущие периоды и не рассчитался. Второй - какой должна быть структура собственности активами, которые останутся после Укрнафты", - рассказал Коболев.

Он добавил, что во всех переговорах он принимает участие лично.

"Переговоры идут сложно, поскольку на них влияет позиция государства относительно готовности принимать решения по налоговым аспектам. Я очень надеюсь завершить переговоры до конца мая", - заявил Коболев.

Как известно, крупнейшая нефтедобывающая компания страны "Укрнафта" более пятнадцати лет находится под операционным управлением группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. "Приватовцы" все еще контролируют свыше 40% акций "Укрнафты", тогда как контрольным пакетом владеет государство через "Нафтогаз Украины".