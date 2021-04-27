Коболєв назвав "складними" переговори з Коломойським про поділ " Укрнафти"

За словами глави "Нафтогазу", зараз визначаються з декількома аспектами поділу.

"Перший - за якою ціною ми оцінюємо газ, який "Нафтогаз" відібрав у "Укрнафти" в попередні періоди і не розрахувався. Другий - якою має бути структура власності активами, які залишаться після Укрнафти", - розповів Коболєв.

Він додав, що у всіх переговорах він бере участь особисто.

"Переговори йдуть складно, оскільки на них впливає позиція держави щодо готовності приймати рішення з податкових аспектів. Я дуже сподіваюся завершити переговори до кінця травня", - заявив Коболєв.

Як відомо, найбільша нафтовидобувна компанія країни "Укрнафта" більше п'ятнадцяти років перебуває під операційним управлінням групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. "Приватівці" все ще контролюють понад 40% акцій "Укрнафти", тоді як контрольним пакетом володіє держава через "Нафтогаз України".