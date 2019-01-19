Коболев не имеет права критиковать газовые соглашения-2009, поскольку сам их разрабатывал, - эксперт

Фото: Валентин Землянский

Эксперт прокомментировал заявления Коболева о газовых контрактах 2009 года

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев не имеет права критиковать контракт на поставку газа между Украиной и Россией от 2009-го года, поскольку сам был непосредственным разработчиком того контракта. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который на момент подписания газовых соглашений в 2009 году был пресс-секретарем НАК «Нафтогаз Украины».



«Напомню, что господин Коболев на момент заключения контракта на поставки газа между Россией и Украиной работал советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Он принимал непосредственное участие в разработке контракта. Более того, присутствовал на переговорах в Москве и не высказывал возражений против его основных положений», - рассказал Валентин Землянский.



Как свидетель событий 10-летней давности, Землянский напомнил, что подписание контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» накануне 2009-го года было сорвано из-за вмешательства тогдашнего президента Виктора Ющенко. После двухнедельной газовой блокады со стороны России, когда в разгар январских морозов газ не получала Украина и Европа, премьер-министр Юлия Тимошенко добилась возобновления переговоров. Контракт, который был подписан в итоге, был типичным для всех стран Европы. Он содержал специальную скидку для Украины и предохранительные механизмы обжалования, которые в итоге и позволили команде Коболева добиться позитивных для Украины решений в Стокгольмском арбитраже.



«Поэтому сегодняшняя критика соглашений-2009 со стороны господина Коболева - это даже не лукавство, а отработка прямого политического заказа. И одновременно - попытка перевести внимание общества от нескольких проблем», - отметил эксперт.



«Первая проблема, которую хочет «заговорить» Коболев - это миллионные премии, которые он выписал себе и своему окружению и уже вывел за границу. Вторая проблема - полный провал переговоров о новом контракте по транзиту российского газа по территории Украины», - заявил Валентин Землянский.



Напомним, в интервью радио «Свобода» Уполномоченный Чехии по делам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Украина и Россия находятся на грани нового глобального газового конфликта, вызванного несостоятельностью обеих сторон: «Сейчас Россия и Украина приближаются к какого-то нового конфликта по транзиту газа через территорию Украины накануне 2020 года. Если будет новый конфликт между Украиной и Россией в 2020-м, обе страны проигрывают».