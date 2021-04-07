UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Коболев: если США расширят санкции, "Северный поток-2" завершен не будет

Автор: Инна Собора

Строительство "Северного потока-2" может остановиться. Для этого необходимо, чтобы США расширили санкции.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".

По его словам, завершение строительства российского газопровода будет зависеть от того, насколько новая администрация США будет последовательна и жестка в применении санкций.

Он отметил, что ограничительные меры уже были одобрены Палатой представителей и Сенатом США.

"Если эти санкции будут расширены, я думаю, что проект завершен не будет", - сказал Коболев.

Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Сегодня стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток-2" с целью его закрытия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андрей КоболевСеверный поток-2
Читайте также
Белый дом может назначить спецпредставителя по "Северному потоку-2"
Россия достраивает "Северный поток-2" устаревшими судами. Это может привести к катастрофе
Прогноз погоды