Коболев: если США расширят санкции, "Северный поток-2" завершен не будет

Строительство "Северного потока-2" может остановиться. Для этого необходимо, чтобы США расширили санкции.
Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".
По его словам, завершение строительства российского газопровода будет зависеть от того, насколько новая администрация США будет последовательна и жестка в применении санкций.
Он отметил, что ограничительные меры уже были одобрены Палатой представителей и Сенатом США.
"Если эти санкции будут расширены, я думаю, что проект завершен не будет", - сказал Коболев.
Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Сегодня стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток-2" с целью его закрытия.