Коболєв: якщо США розширять санкції, "Північний потік-2" завершено не буде

Будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися. Для цього необхідно, щоб США розширили санкції.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время" .

За його словами, завершення будівництва російського газопроводу буде залежати від того, наскільки нова адміністрація США буде послідовна і жорстка у застосуванні санкцій.

Він зазначив, що обмежувальні заходи вже були схвалені Палатою представників та Сенатом США.

"Якщо ці санкції будуть розширені, я думаю, що проект завершений не буде", - сказав Коболєв.