У Коблево поблизу берега вибухнула морська міна: керівник ОВА розповів про наслідки

У Коблево Миколаївської області поблизу берега детонувала морська міна. Спочатку повідомлялось про одного пораненого, але ця інформація не підтвердилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Коблево. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі", - зазначив Кім.
За словами начальника Миколаївської ОВА, попередньо відомо про одного постраждалого чоловіка в результаті вибуху, інформація уточнюється.
Згодом Кім уточнив, що внаслідок вибуху вибухового предмету постраждалих людей немає. Чоловік отримав поранення не повʼязані з цим вибухом.
"Попередньо, причиною детонації на узбережжі стала дика тварина", - додав Кім.
З початком повномасштабного вторгнення Україна та Росія активно використовували морські міни для захисту свого узбережжя від кораблів та висадки десанту.
Так, повідомлялось, що в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів. Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від берега.
З метою боротьби з морськими мінами Румунія, Болгарія і Туреччина створили спільну оперативну групу для знешкодження мін у Чорному морі. Це стало необхідним після того, як унаслідок бойових дій у регіоні стали з'являтися небезпечні об'єкти на морській поверхні, які загрожують судноплавству у регіоні.
Повідомлялось, що у липні 2024 року Румунія, Болгарія та Туреччина розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі.
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