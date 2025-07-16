В Коблево вблизи берега взорвалась морская мина: руководитель ОВА рассказал о последствиях

В Коблево Николаевской области вблизи берега детонировала морская мина. Сначала сообщалось об одном раненом, но эта информация не подтвердилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Впоследствии Ким уточнил, что в результате взрыва взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения не связанные с этим взрывом.

По словам начальника Николаевской ОГА, предварительно известно об одном пострадавшем мужчине в результате взрыва, информация уточняется.

"Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье", - отметил Ким.

Разминирование Черного моря

С началом полномасштабного вторжения Украина и Россия активно использовали морские мины для защиты своего побережья от кораблей и высадки десанта.

Так, сообщалось, что в Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую прибило к одному из пляжей. На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от берега.

С целью борьбы с морскими минами Румыния, Болгария и Турция создали совместную оперативную группу для обезвреживания мин в Черном море. Это стало необходимым после того, как в результате боевых действий в регионе стали появляться опасные объекты на морской поверхности, которые угрожают судоходству в регионе.

Сообщалось, что в июле 2024 года Румыния, Болгария и Турция начали совместную операцию по поиску мин в Черном море.

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