Коаліція винищувачів. У Зеленського розповіли скільки країн приєднались

"8 країн. Працюємо над розширенням коаліції винищувачів", повідомив Єрмак.

Коаліція винищувачів

Після заяви прем'єра Британії Ріші Сунака і його нідерландського колеги Марка Рютте щодо роботи над створенням коаліції винищувачів для України, низка країн підтвердила свою можливість приєднатися до ініціативи.

Деякий час США блокували початок навчань, однак під час саміту G7 Джо Байден все ж заявив про підтримку спільних зусиль союзників й партнерів щодо підготовки військових на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Після чого й почалась активна робота над створенням коаліції винищувачів для України. Наразі відомо, що про готовність приєднатися до коаліції висловлювали такі країни, як:

Британія,

Нідерланди,

Данія,

Бельгія,

США,

Португалія,

Польща.

Зауважимо, що керівник ОП не повідомив, які саме країни наразі входять до коаліції.

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