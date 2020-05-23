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Коаліція США в Сирії знищила двох регіональних ватажків ІДІЛ

Новини » В світі     23.05.2020 - 03:59
Коаліція США в Сирії знищила двох регіональних ватажків ІДІЛ
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Один з них відповідав за придбання і транспортування зброї і бойовиків ІДІЛ через Ірак і Сирію

У Сирії в результаті спільної операції коаліції, очолюваної США, і загонів Сирійських демократичних сил (СДС) ліквідовано двох регіональних лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава". Операція була проведена 17 травня в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Про це заявили у штабі операції "Непохитна рішучість", яку очолювана США група країн проводить в Іраку і Сирії.

У ході операції загинули лідери ІДІЛ Ахмад Іса Ісмаїл аз-Заві, відомий як Абу Алі аль-Багдаді та Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, відомий як Абу Аммар.

Відзначається, що перший з терористів займався розповсюдженням вказівок керівництва угруповання серед її членів на півночі Багдада, а другий відповідав за придбання і транспортування зброї, матеріалів для виготовлення бомб і бойовиків ІДІЛ через Ірак і Сирію.

Нагадаємо, раніше іранська розвідка повідомила про затримання можливого наступника вбитого ватажка "Ісламської Держави" аль-Багдаді.

У жовтні 2019 року США провели операцію, в ході якою загинув лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ.

Також РБК-Україна повідомляло, що місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ІДІЛСирія
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