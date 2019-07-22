Коалиция премьера Японии получила большинство в парламенте

В Японии на парламентских выборах большинство голосов получила Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Либерал-демократы и их партнеры по коалиции партия "Комэйто" получили 77 мест в верхней палате парламента.

Отмечается, что коалиции под руководством Абэ не удалось удержать 2/3 мест в верхней палате, что было необходимо для сохранения конституционного большинства, а проведение референдума, на котором настаивают Абэ и его сторонники возможно лишь в случае, если его поддержит конституционное большинство в обеих палатах.

В нижней палате парламента у Абэ и его сторонников есть необходимое число мандатов.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не собирается выдвигаться на пост лидера Либерально-демократической партии после того, как срок его полномочий истечет в 2021 году, отметив, что не планирует идти на четвертый срок премьерства.

В Японии глава правящей партии автоматически становится главой правительства.