ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коалиция премьера Японии получила большинство в парламенте

Новости » Политика    22.07.2019 - 06:43
Коалиция премьера Японии получила большинство в парламенте
Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Либерал-демократы и их партнеры по коалиции получили 77 мест в верхней палате

В Японии на парламентских выборах большинство голосов получила Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Либерал-демократы и их партнеры по коалиции партия "Комэйто" получили 77 мест в верхней палате парламента.

Отмечается, что коалиции под руководством Абэ не удалось удержать 2/3 мест в верхней палате, что было необходимо для сохранения конституционного большинства, а проведение референдума, на котором настаивают Абэ и его сторонники возможно лишь в случае, если его поддержит конституционное большинство в обеих палатах.

В нижней палате парламента у Абэ и его сторонников есть необходимое число мандатов.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не собирается выдвигаться на пост лидера Либерально-демократической партии после того, как срок его полномочий истечет в 2021 году, отметив, что не планирует идти на четвертый срок премьерства.

В Японии глава правящей партии автоматически становится главой правительства.

В Японии выдали ордер на арест поджигателя студии аниме Премьер Японии подтвердил уход из политики в 2021
Новости Украины ЯпониявыборыСиндзо Абэ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь